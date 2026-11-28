Genesio sulle scene di violenza tra Levski Sofia e Marsiglia: “I tifosi bulgari mimavano saluti nazisti e versi di scimmia”

28/11/2026 | 16:13:41

Bruno Genesio, allenatore del Marsiglia, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Ligue 1 contro l’Auxerre, dando la sua opinione in merito alle scene di violenza manifestatesi durante il match di Europa League tra l’OM e il Levski Sofia, in cui sono anche intervenute le forze politiche bulgare. Le parole in conferenza stampa: “La squadra era preoccupata per quanto accaduto sugli spalti. Condanno la violenza commessa durante questa partita, così come condanno il comportamento dei tifosi bulgari che mimavano saluti nazisti o urlavano versi da scimmia, cosa che non avrebbe posto in uno stadio di calcio come nella vita quotidiana. Non mi occupo di sanzioni. C’è un corpo apposito. Sappiamo che c’è un’alta probabilità che ci sia una sanzione e la accetteremo”.

Foto: Sito Marsiglia