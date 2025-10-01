Genesio: “Roma squadra da Champions, gara tosta. Non pensiamo al PSG”

01/10/2025 | 20:33:55

Bruno Genesio, allenatore del Lille, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma.

Queste le sue parole: “Turnover in vista del PSG? Non mi piace questa parola, sembra che su alcuni non si conti: siamo un gruppo e tutti possono giocare. Chiaro che teniamo a mente la serie di partite che stiamo affrontando”.

Questo è il momento giusto per giocare questi big match?

“Al Lens sappiamo perché è andata male. Contro il Lione non abbiamo concretizzato, nonostante le tante occasioni create. Questa contro la Roma è la giusta occasione per autovalutarci e sapere di che pasta siamo fatti”.

Può valere l’esperienza in Champions della passata stagione in Europa League?

“L’esperienza è fondamentale. Abbiamo giocato nello scorso anno contro big club, affronteremo domani una squadra dello stesso calibro a quelle affrontate nella passata stagione”.

Come lo vede Bouaddi? “Il ragazzo è maturo, nonostante la giovane età. Lavora molto e sta crescendo: ha preso massa muscolare. Deve fare meglio nelle conclusioni: adesso ha iniziato a cercarle durante le partite. Deve ancora lavorare tanto. Si deve lavorare sul mantenere una certa continuità nelle prestazioni”.

Foto: sito Lille