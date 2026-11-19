Genesio e il soprannome Pep: “All’inizio mi dava fastidio, poi ho iniziato a trovarlo divertente”

19/11/2026 | 10:02:01

Bruno Genesio torna a parlare in un’intervista all’Equipe di uno dei soprannomi che lo hanno accompagnato nel corso della sua carriera. “Pep Genesio”, il riferimento a Pep Guardiola nato inizialmente in maniera ironica, ha rappresentato per l’allenatore francese un’etichetta non sempre facile da accettare, soprattutto durante il periodo al Lione. “All’inizio mi ha irritato, poi ho finito per trovarlo divertente”, ha raccontato Genesio, spiegando come il suo rapporto con quella definizione sia cambiato nel tempo. Quella che inizialmente veniva percepita come una presa in giro è diventata progressivamente qualcosa di diverso, anche grazie ai risultati ottenuti e alla considerazione maturata nei suoi confronti. Il soprannome nasceva dal paragone con Guardiola, uno degli allenatori più apprezzati a livello internazionale. Genesio non ha mai nascosto la propria ammirazione per il tecnico catalano, ma ha sempre mantenuto una certa distanza da un confronto che considerava eccessivo. “Con il passare degli anni, però, il peso delle critiche è cambiato. L’esperienza, i risultati e il percorso costruito tra Lione, Rennes e Lille hanno contribuito la mia percezione del che oggi riesce a guardare con maggiore leggerezza anche alle etichette del passato”.

Foto: x lione