Gendrey illude il Lecce, il pareggio Cagliari è di Oristanio

Si è appena conclusa la partita delle 18: al Via del Mare un punto a testa per Lecce e Cagliari. I salentini trovano la rete del vantaggio con Valentin Gendrey che sugli sviluppi di un calcio d’angolo stacca più in alto di tutti e colpisce di testa infilando il pallone dove Scuffet non può arrivare. Minuto 22 della ripresa: punizione dalla destra battuta benissimo da Viola, Oristanio parte in posizione regolare e con una zampata pareggia la partita. Il Cagliari esce momentaneamente della zona retrocessione, al Lecce non riesce il sorpasso sul Genoa.

Foto: Instagram US Lecce