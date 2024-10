Gemmi: “Il rigore per il Napoli? Non ho visto contatto”

Il direttore sportivo dell’Empoli Roberto Gemmi ha commentato ai microfoni di DAZN la decisione sul rigore concesso al Napoli, che ha deciso la gara delle 12:30.

“Siamo contenti della prestazione, abbiamo fatto tutto il possibile per essere sempre in partita e lo siamo stati. Il rigore faccio fatica a capirlo anche perché non vedo contatti, ma forse ho visto male. Anjorin? Siamo contento di cosa sta facendo, siamo stati svegli ad entrare in una operazione che potevamo fare, sapevamo le sue qualità e abbiamo trovato le condizioni per poterlo prendere. Non c’è contatto Anjorin-Politano, c’è spazio tra i due piedi, secondo me non è rigore o fa parte della categoria dei rigorini che dicevano di dover valutare in modo diverso. Anche nel primo tempo, la piazza Empoli che di solito è tranquilla era innervosita da direzioni che non erano in linea, non capisco questo rigore”.

Foto: X Empoli