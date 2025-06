Gemmi (ds Empoli): “Gyasi e Grassi? È il momento di voltare pagina. In difesa i maggiori interventi”

19/06/2025 | 21:00:55

Intervenuto in conferenza stampa, il direttore sportivo dell’Empoli Roberto Gemmi nel corso della conferenza stampa di oggi, ha così parlato dei temi di mercato: “Il reparto che necessita di maggior intervento è sicuramente la difesa, a livello numerico siamo in difficoltà. Stiamo già lavorando per rinforzare sia il pacchetto arretrato che l’attacco, ma serviranno equilibrio e pazienza. I giocatori mandati in prestito non sono stati bocciati, è stata una scelta di crescita, con l’idea che potessero tornare a Empoli da protagonisti, come accaduto in passato.

Poi ha proseguito: “Il futuro di giocatori come Gyasi e Grassi? È un discorso di condivisione. Dopo due anni di percorso insieme, credo che anche loro abbiano voglia di cambiare. Forse, per tutti, è il momento di voltare pagina.”

Infine: “Il giocatore del Barcellona (Sergi Dominguez, ndr)? C’è stata solo una chiacchierata. In rosa abbiamo una buona base, il nostro compito sarà quello di muoverci con intelligenza e lungimiranza.”

Foto: twitter Empoli