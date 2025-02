Gemmi: “Buone partite ma pochi punti con le grandi, vogliamo cambiare l’inerzia. Svincolati? Non prendiamo tanto per prendere”

Intervenuto a DAZN, il direttore sportivo dell’Empoli Roberto Gemmi ha parlato a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida contro il Milan.

“Abbiamo fatto buonissime partite ma pochissimi punti con le grandi, lavoriamo per cambiare questa inerzia. Forse giocando meno bene, ma trovando qualche punto in più visto che ne abbiamo bisogno. Poca esperienza in squadra? Questo ce lo può dire soltanto il campo, io sono convinto di sì. Per quanto riguarda gli svincolati, se c’è qualcosa per migliorare la valutiamo ma dando il giusto equilibrio a tutte le cose. Valutiamo, ma non prendiamo un giocatore tanto per prendere”.

Foto: X Empoli