Gelson Martins brilla nel Principato: il Monaco lavora per riscattarlo. Sulle cifre…

In casa Monaco brilla la stella di Gelson Martins. L’esterno offensivo portoghese, arrivato a gennaio in prestito dall’Atletico Madrid, è l’assoluto protagonista della rinascita della squadra di Jardim: 3 gol 3 assist nelle sue prime cinque presenze con il club del Principato, che si è finalmente ripreso dopo una metà di stagione da horror. Gelson Martins è stato il colpo decisivo del mercato, visto che da quando ha debuttato nella semifinale della Coupe de la Ligue contro il Guingamp – una partita che il Monaco ha perso 5-4 ai rigori – il 23enne nazionale portoghese ha brillato continuamente. Due assist al debutto, poi un altro nella vittoria contro il Tolosa, il primo successo in campionato in casa della sua squadra. Il primo gol è arrivato una settimana più tardi a Montpellier, poi i sigilli con Nantes e Lione, coincidenti con altre due vittorie pesantissime. Prestazioni di primissimo livello che hanno convinto il Monaco: come rivela la stampa transalpina, in particolare RMC Sport, la squadra del Principato ha avviato i contatti con l’Atletico per riscattare il cartellino del classe ’95. L’intenzione del Monaco è quella di mettere sul piatto una cifra tra i 30 e i 40 milioni di euro per Gelson Martins.

Foto: Twitter ufficiale Monaco