Gedson Fernandes-Toro: dai rumors di ieri mattina alla svolta possibile

Il Torino sta facendo passi in avanti per il giovane portoghese classe 1999 Gedson Fernandes, secondo i rumors di ieri mattina l’idea sarebbe quella del prestito, formula con la quale il Benfica (club proprietario del cartellino) ha già ceduto il giocatore al Tottenham, ma in terra britannica non ha trovato spazio.

Il ventiduenne è un centrocampista ed è nel giro della nazionale portoghese, ha fatto parte di tutte le rappresentative giovanili vincendo la medaglia d’oro a Euro U17 nel 2016 e l’argento a Euro U19 nell’anno successivo.

Foto: Twitter Tottenham