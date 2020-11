Gazzetta su Lautaro: “Ha fallito un altro esame”

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha presentato questo titolo nello spazio dedicato all’Inter: “Lautaro ha fallito un altro esame. Il Barcellona gli è rimasto in testa”.

Sta facendo fatica il classe 1997 argentino, non segna da 5 partite e mezzo, l’ultima marcatura risale al 4 ottobre, e l’assenza di Lukaku non sta aiutando.

Non sembra più quel calciatore per il quale Conte rivendicava con orgoglio l’esplosione, il pensiero del mancato approdo al Barcellona parrebbe esserci ancora, contribuendo ad allungare questo suo momento negativo.