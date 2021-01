Gazzetta: l’Inter a marzo cambia nome. Da FC Internazionale si chiamerà Inter Milano

Come riporta la Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, l’Inter potrebbe presto cambiare logo e denominazione, oltre che la proprietà di cui si sta parlando da settimane. La rosea, infatti, riporta come a inizio marzo la società nerazzurra cambierà in ogni caso nome, nell’ambito di un progetto avviato in tempi migliori e che non dovrebbe subire stop: si passerà dal Football Club Internazionale Milano al più semplice e moderno Inter Milano. E con esso anche il logo, passando a una versione più stilizzata (sulla falsariga di quanto già fatto dalla Juventus) con le lettere I e M in risalto.

Foto: Logo Inter