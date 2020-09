Gazzetta: la Roma rischia lo 0-3 a tavolino contro l’Hellas. Ecco perché

Un semplice errore nelle liste dei giocatori rischia di costare alla Roma un 3-0 a tavolino contro il Verona (partita finita 0-0 sul campo). Secondo La Gazzetta dello Sport, Amadou Diawara è erroneamente finito tra gli under 22 nella lista dei 25 giocatori che i giallorossi hanno consegnato a inizio stagione.

Ogni anno, infatti, le squadre devono consegnare una lista di 25 giocatori, a cui aggiungere tutti gli under 22 che si vuole. Nella scorsa stagione, Diawara si trovava in questa seconda categoria, ma nel frattempo ha compiuto 23 anni e non è stato inserito nella lista degli “over”. La Roma aspetta una decisione, perché il regolamento prevede la sconfitta per 3-0 a tavolino. Nel caso in cui ciò accadesse, i giallorossi faranno ricorso, appellandosi alla buona fede nell’errore.

Foto: Gazzetta