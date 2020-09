Gazzetta.it: Leicester, offerti 27 milioni alla Roma per Under

Cengiz Under in uscita dalla Roma. Dopo i rumors inglesi di due giorni fa sul forte interesse del Leicester, ulteriori dettagli sono stati anticipata da Gazzetta.it. L’offerta del Leicester è di 27 milioni, una tentazione forte per il club giallorosso che metterebbe a segno un’importanza plusvalenza. Under è stato a lungo nel mirino de Napoli, ora la concreta possibilità targata Leicester.

Foto: Twitter Roma