Gazzetta dello Sport, scontro Antonio Conte-Fabio Maresca: il direttore di gara non arbitrerà più l’Inter per un periodo di tempo

Il duro battibecco tra Antonio Conte e Fabio Maresca in campo e nel tunnel della Dacia Arena durante e dopo Udinese-Inter avrà conseguenze anche per il direttore di gara.

Il tutto era cominciato verso la fine del match, quando il Conte si è lamentato così per il recupero troppo breve: “Sei sempre tu, Maresca. Sempre tu. Pure al VAR“. Dopo l’espulsione, la rabbia di Conte e del suo staff è esplosa, e poco dopo è stato allontanato dal campo anche Lele Oriali. Lo stesso Maresca ha risposto ai dirigenti nerazzurri così: “Bisogna accettare quando non si vince”. Il parapiglia è poi continuato nel tunnel dove si sarebbe sfiorato il contatto fisico tra l’allenatore salentino e il direttore di gara, e sarebbero volati anche insulti pesanti.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il designatore Rizzoli avrebbe deciso che Maresca non arbitrerà più l’Inter per un lungo periodo di tempo, e sta valutando anche uno stop del direttore di gara da tutte le designazioni, almeno in Serie A. Il fischietto di Napoli è infatti nel mirino per altri episodi avuti nel corso della stagione, per ora decisamente negativa.

Foto: Maresca sito