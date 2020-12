Gazidis: “Vogliano regalare a Milano lo stadio più bello del mondo”

L’ad del Milan, Ivan Gazidis, nel corso del Web Summit 2020, ha parlato del progetto per il nuovo stadio di Milano, che Inter e Milan stanno progettando insieme.

Queste le sue parole riportate da Calcio e Finanza: “Un progetto davvero eccitante. Come detto in precedenza, l’esperienza della partita allo stadio è e rimarrà centrale e le persone continueranno a cercare l’interazione umana, il contatto con gli amici. Le esperienze digitali che ho citato non sono in contrasto con la live experience, anzi, cercano di esaltarla e migliorarla. Milano merita il miglior stadio al mondo e noi glielo daremo”.

Foto: Milan TV