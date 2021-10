Gazidis: “Rinnovi? Decisioni prese nell’interesse del club. Mondiali ogni 2 anni? Un errore clamoroso”

Ivan Gazidis, CEO del Milan, nel corso della conferenza stampa sul bilancio del club, ha parlato di diversi temi, tra cui quello dei rinnovi e delle competizioni Uefa.

Queste le sue parole: “Innanzi tutto grazie a voi per il vostro supporto: mi avete dato una forza incredibile. Starò bene e non lo dimenticherò mai”.

Sulle proposte delle competizioni: “Abbiamo i club che pagano i giocatori, che vanno nelle Nazionali. Ma la FIFA, la UEFA o le federazioni non pagano salari. La crescita del calcio non sarebbe così grande con un Mondiale ogni 2 anni. Ci sarebbe più partite, con più costi. Si dovrebbe creare valore per tutti i membri. I club che pagano i giocatori devono avere voce in capitolo. Sarebbe un errore clamoroso”.

Sui rinnovi: “Le decisioni non sono mai facili. Tutti i club negoziano con gli agenti ed è tutto molto sofisticato. Nel passato i giocatori non spingevano per andare via a parametro zero. Oggi, invece, i club operano in maniera responsabile dal punto di vista finanziario. Ma i giocatori e gli agenti pensano come se il Covid non ci fosse mai stato. Per arrivare alle cifre che vogliono, devono andare a parametro zero. Noi continueremo a prendere decisioni nell’interesse del club, rimanendo competitivi al top in Serie A e in Europa. Ma non possiamo trascendere dalla sostenibilità economica. Penso che possiamo aver fatto degli errori, ma ogni decisione è stata presa per il bene del club”.

Foto: Twitter Milan