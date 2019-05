Gazidis: “Punteremo su giovani che possano diventare grandi campioni”

“Il Milan ha bisogno di uscire da queste zavorre finanziarie e rimettersi sulla retta via. Occorre modernizzare il club: il brand c’è, la storia pure ma il calcio si è evoluto”. Queste le parole dell’ad rossonero, Ivan Gazidis, pronunciate nel corso di un’intervista alla Gazzetta dello Sport. “Per rifondare serve migliorare questa realtà: serve una riorganizzazione economica con la capacità di generare profitti per investirli, aumentare la qualità della squadra, trovare le giuste soluzioni per un nuovo stadio di proprietà”, ha continuato il dirigente del Milan, “Non abbiamo una dead line, occorre pazienza. Di illusioni e bugie ce ne sono state a sufficienza. E’ tempo di essere chiari e dire le cose come stanno. Sono qui per portare onestà, trasparenza e certezze che il futuro di questo club glorioso ci sarà. I tifosi non devono essere presi in giro, bisogna avere rispetto di chi ama questa maglia giocatori o tifosi che siano. Faremo mercato nel rispetto del FFP. Acquisteremo giovani perché restino e facciano la storia futura del club, ragazzi di grandi qualità tecnica con la possibilità diventare dei grandi campioni”.

Foto: twitter ufficiale Milan