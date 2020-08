Gazidis: “La squadra è giovane e sta crescendo. Continuare con questo equilibrio”

Ivan Gazidis parla nella conferenza di presentazione della nuova stagione rossonera, ai microfoni di Milan TV: “Abbiamo una squadra giovane che sta crescendo, importante mantenere un certo equilibrio. La continuità è un passaggio importante. Abbiamo provato a creare un equilibrio tra gioventù ed esperienza, vogliamo continuare ad aggiungere pezzi importanti per la squadra, e sviluppare la squadra allo stesso tempo per portare il club in equilibrio finanziario”.

Foto: Milan TV