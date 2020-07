Gazidis: “Il Milan punta ad un modello virtuoso di business. Vogliamo riportare la società ad alti livelli”

In occasione dell’AC Milan Business Forum, l’ad rossonero Ivan Gazidis ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni in merito agli obiettivi futuri del Milan: “Abbiamo trascorso momenti difficili dovuti alla pandemia e al lockdown ma adesso ci siamo scoperti più forti, grazie a passione, consapevolezza e sacrificio. Stiamo lavorando per fare dei cambiamenti al modello di business del Club orientandoci verso la sostenibilità economica. AC Milan punta ad un modello virtuoso di business dove i ricavi dello stadio, dell’area sponsorship e delle altre aree commerciali verranno investiti nel miglioramento della performance dell’area sportiva. Il nostro obiettivo è quello di riportare il Milan ai livelli più alti del calcio europeo”.

Foto: Ivan Gazidis zimbio