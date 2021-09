Gazidis: “Denunciare ogni forma di discriminazione è un impegno che non si può ignorare”

L’amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, è intervenuto ai microfoni dell’Ansa per parlare del tema razzismo, dopo lo spiacevole episodio capitato nella gara tra i rossoneri e la Lazio ai danni di Bakayoko e Kessie. Di seguito le sue parole.

“E’ un nostro impegno morale denunciare ogni forma di discriminazione che coinvolga il nostro club, che non possiamo e dobbiamo ignorare. Vogliamo ancora una volta confermare il nostro impegno per evitare simili atteggiamenti in futuro, collaborando con gli altri Club e le Istituzioni per raggiungere un obiettivo comune”.

Foto: Twitter Milan