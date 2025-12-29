Gavi: “Sto recuperando dall’infortunio, voglio tornare il prima possibile”

29/12/2025 | 17:00:53

Gavi ha parlato al Mundo Deportivo tornando sul recupero dal suo infortunio. Le parole del centrocampista: “Ciò che conta davvero per me è essere qui e lavorare per recuperare il più rapidamente e al meglio possibile. I compagni sono tutti ancora con me. Adesso penso a recuperare adeguatamente da questo infortunio”. Il giovane centrocampista dell’FC Barcelona sta proseguendo la riabilitazione dopo l’intervento chirurgico al ginocchio destro del 23 settembre, seguendo meticolosamente il piano stabilito dallo staff sanitario del club spagnolo.

Foto: Instagram Gavi

