Gavi: “Stiamo facendo una stagione spettacolare, ma non ci sentiamo invincibili”

Intervenuto in conferenza stampa, il centrocampista del Barcellona, Gavi, ha così parlato in vista della sfida di domani contro il Borussia Dortmund: “Stiamo facendo una stagione spettacolare, ma non ci sentiamo invincibili. Bisogna andare avanti con umiltà, tenere i piedi per terra e pensare partita dopo partita”.

Poi ha proseguito: “Ovviamente i tifosi devono essere entusiasti, stiamo facendo un’ottima stagione. Ma dobbiamo avere i piedi per terra. Lavoriamo affinché i tifosi siano felici e possano vincere il maggior numero di titoli possibile. Il primo triplete del Barcellona? Era molto piccolo, la verità. Ma quando si è a La Masía si sogna sempre di vincere il triplete o i sei titoli con il Barça. È il miglior club”.

Foto: Instagram Gavi