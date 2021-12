Gavi: “Sono da sempre tifoso del Barcellona. Giocare al Camp Nou è un sogno”

Gavi, centrocampista del Barcellona, classe 2004, ha parlato al sito ufficiale del club catalano.

Queste le sue parole: “Sono sempre stato del Barcellona, sin da quando ero piccolo. Era chiaro che volevo giocare per questa squadra. Per me giocare al Camp Nou era un sogno e alla fine l’ho realizzato. Nei primi tempi il distacco da casa mi è pesato molto. E’ stato molto difficile per me, ma con il passare dei mesi e della stagione mi sono adattato. Alla fine tutto è andato bene e sono contento di essere un giocatore del Barça”.

Gli auguri di Buon Natale: “Infine voglio augurare Buon Natale a tutti i tifosi del Barcellona”.

Foto: Twitter Barcellona