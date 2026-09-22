Gavi: “Sento più pressione oggi rispetto a quando avevo 17 anni. Non ero consapevole di dove fossi”

22/09/2026 | 17:03:40

La stagione di Gavi è iniziata in salita. Nonostante la titolarità alla prima di campionato contro l’Elche, lo spagnolo ha accusato un problema al ginocchio e, nelle restanti partite prima della sosta, ha giocato appena 40 minuti tra Feyenoord e Racing Santander. A causa di una condizione fisica non ottimale e lo scarso impiego che Flick gli ha riservato, de la Fuente non lo ha convocato per gli impegni di Nations League. Il centrocampista del Barcellona ha parlato della sua condizione fisica e mentale alla rivista Men’s Health: “Il mio ginocchio deve sempre essere forte, che giochi o no. Non posso trascurarlo perché in qualsiasi momento c’è il rischio di farsi male. Sono sempre stato un ragazzo con mentalità, una buona testa, che sa cosa vuole. Prima forse non ero molto paziente e ora sono più paziente. Quando ero infortunato, dovevo attraversare delle fasi e fissare obiettivi. Ora, per esempio, ti direi che mi prendo cura di me molto più di quando ho debuttato. Sento molta più pressione ora rispetto a quando avevo 17 anni. Lì non ero consapevole di dove fossi”.

Foto: X Champions League