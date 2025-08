Gavi punge il Real: “La nostra ultima stagione è stata eccezionale e loro non hanno portato a casa nulla”

02/08/2025 | 12:30:49

Il centrocampista del Barcellona Gavi ha parlato ai microfoni del quotidiano spagnolo Diario AS, lanciando già le prime scintille in vista della nuova stagione e del duello con gli eterni rivali del Real Madrid. Senza troppi giri di parole, il giovane talento blaugrana ha fatto capire che a Madrid c’è più di qualche motivo per essere in allerta: “Certo che sono preoccupati. Abbiamo vinto quattro Clasicos su quattro, una cosa mai vista prima. È normale che sentano la pressione, la nostra ultima stagione è stata eccezionale e loro non hanno portato a casa nulla”. Gavi ha anche riconosciuto che il Real si è rinforzato sul mercato, dopo un’annata avara di trofei. Gli arrivi di profili di spessore come Alexander-Arnold, Huijsen, Carreras e Mastantuono confermano la volontà del club blanco di tornare competitivo su tutti i fronti. “Hanno preso giocatori forti, davvero forti”, ha ammesso. “Ma alla fine conterà quello che succederà in campo. Noi dobbiamo solo pensare a essere il miglior Barça possibile”. Il classe 2004 ha poi espresso soddisfazione per il mercato estivo condotto dalla società catalana: “Garcia e Rashford sono innesti importanti, così come Bardghji, che si sta inserendo bene. Sono sicuro che ci daranno una mano a lottare per tutti gli obiettivi. Marcus è un colpo di grande livello, sono davvero contento che sia con noi”. Non poteva mancare un commento su Lamine Yamal, nuova maglia numero 10 e grande speranza del Barcellona: “È un talento pazzesco. Ogni giorno cresce, impressiona in allenamento. Deve solo continuare con questa mentalità: se non vincerà il Pallone d’Oro subito, lo farà più avanti. Ne sono sicuro”.

Foto: Instagram Gavi