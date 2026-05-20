Gavi: “Flick ha sempre creduto in me. Lewandowski? È uno dei migliori attaccanti della storia”

20/05/2026 | 18:25:55

Il centrocampista del Barcellona, Gavi, ha concesso un’intervista a Mundo Deportivo. Queste le sue parole:

“Sono molto felice. La stagione è stata molto complicata a causa dell’infortunio, ma sono tornato e il recupero è stato davvero difficile. Sono molto felice. Flick? Ha sempre creduto in me. Si è fidato completamente di me, anche se quando è arrivato venivo da un grave infortunio, e poi ho avuto quest’altro. Ha sempre creduto in me e gli sono molto grato. Ho sempre detto che è come un padre per me perché è sempre lì ad aiutarmi, sia nei momenti belli che in quelli brutti. E questo mi rende felice e mi motiva ancora di più quando si tratta di tornare a giocare. Lewandowski? Insomma, alla fine, Robert Lewandowski, in questi quindici anni da professionista, ha dimostrato che tipo di attaccante sia. È uno dei migliori di tutti i tempi. È un bomber nato, e al giorno d’oggi sono pochi gli attaccanti che segnano come lui in area di rigore. Ci ha aiutato tantissimo nelle ultime tre stagioni. È uno dei migliori attaccanti della storia”.

Foto: Instagram Gavi