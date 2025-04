Gavi: “Firmerei subito a vita col Barcellona”

I tifosi devono essere entusiasti, la stagione è molto buona. Ma noi dobbiamo tenere i piedi per terra. Lavoriamo affinché i tifosi siano felici e possano gioire”. Ha risposto così Gavi, centrocampista del Barcellona, in merito alla possibilità di mettere a segno il Triplete quest’anno tra Champions League, LaLiga e Coppa di Spagna. Imbattuti per altro dall’inizio del nuovo anno: “Stiamo facendo una stagione spettacolare – ha ammesso in conferenza stampa -, ma non ci sentiamo invincibili. Non sempre si vince. Bisogna andare con umiltà e tenere i piedi per terra. Vogliamo vincere il massimo dei titoli possibili, ma dobbiamo affrontare ogni partita con concentrazione”.

Infine: “Certo che mi piacerebbe ritirarmi al Barça, ma non si sa mai. Ci sono gli infortuni… ma io firmo subito: mi ritirerei al Barça”.