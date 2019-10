Gautieri: “I giocatori possono dare di più, Trieste lo merita”

“Serve far capire ai giocatori che si può dare di più, fanno il mestiere più bello del mondo ed in una piazza come Trieste. Prima che su tattica o tecnica, bisogna lavorare sulla testa”. Si presenta così, Carmine Gautieri come nuovo tecnico della Triestina. Alla conferenza stampa odierna, l’ex Bari, Pisa e Ternana si è soffermato sugli aspetti sui quali intende incidere alla guida dei giuliani, protagonisti di un avvio di stagione non positivo.

“In carriera ho incontrato, da calciatore, allenatori che mi hanno sempre insegnato molto. Capello o Zeman, per esempio. Ma, alla fine, devi metterci sempre qualcosa di tuo per uscire da certi momenti” ha poi concluso.

Foto: sito ufficiale Pisa