Il retroscena: Gautieri aspetta il via libera dal Catania, ha chiesto un contratto fino al 2020

Ribaltone sulla panchina del Catania. La sconfitta di Viterbo non è andata giù alla dirigenza del club siciliano che ha deciso di esonerare il tecnico Andrea Sottil. Al suo posto in pole c’è Carmine Gautieri, ultima esperienza a Pisa, che aspetta il via libera dal Catania: il tecnico ha chiesto un contratto di un anno e mezzo, con scadenza giugno 2020, condizione imprescindibile per accettare la proposta. Era stato sondato anche Cosmi, ma ha declinato l’offerta (aspetta la B ma il Verona valuterà dopo le prossime gare). Se non si trovasse l’intessa con Gautieri, in lizza c’è anche Pochesci che accetterebbe un impegno fino a giugno.