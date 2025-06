Gaùcho (tecnico Fluminense): “Orgoglioso dei miei giocatori, in campo conta solo l’atteggiamento”

22/06/2025 | 09:42:20

Renato Gaúcho ha esordito con tono fiero e deciso, sottolineando quanto i suoi ragazzi abbiano dominato l’incontro: “Vorrei mandare un caloroso abbraccio ai nostri tifosi, sono certo che qui e in Brasile sono orgogliosi della nostra prima partita in questo torneo. Siamo stati superiori per la maggior parte del tempo”, ha detto, esaltando l’atteggiamento e la personalità del Fluminense nonostante le disparità economiche con il club avversario. Ancora più incisivo il suo commento sull’orgoglio continentale: “Ci sono squadre con risorse finanziarie superiori, ma in campo siamo in 11 contro 11 e conta solo l’atteggiamento. Sono davvero orgoglioso dei miei giocatori”, ha ribadito, mostrando una compattezza e una mentalità da vera potenza sudamericana.

Foto: sito Fluminense