ATZILI, UN GIUSTIZIERE DA 100 MILA EURO

Una doppietta per cancellare, molto probabilmente, la Juventus dalla corrente Champions League. Una notte, quella di Tel Aviv, che l’attaccante del Maccabi Haifa Omer Atzili difficilmente dimenticherà e che racconterà, un giorno, ai suoi figli. Protagonista nel martedì europeo e con i riflettori puntati addosso, perché non capita tutti i giorni di fare doppietta in Champions League, se poi la fai contro la Juventus tutto diventa ancora più bello. La doppietta di Atzili, però, non vale solamente i primi tre punti in questa competizione ma ciò va oltre e racchiude un ventennio di attese. Prima di questa notte magica, infatti, il Maccabi Haifa era a secco di vittorie in Champions League dal lontano 2002 (3-0 addirittura al Manchester United). Il ventinovenne sopra citato è un’ala destra di ruolo ed è in rosa con la squadra israeliana da appena un anno (scadenza nel 2024). La sua carriera calcistica è prevalentemente caratterizzata dal campionato israeliano. Muove i suoi primi passi nel 2011 con la maglia dell’Hapoel Rishon leZion. In seguito si trasferisce nel Beitar Gerusalemme prima di assaporare anche l’esperienza spagnola con il Granada. Nel 2020 la parentesi cipriota con l’Apoel Nicosia che si pone in mezzo alle due squadre di Tel Aviv (Maccabi Tel Aviv nel 2017 e Maccabi Haifa, appunto, a partire dal 2021). Trentasei partite e diciotto gol, nella stagione in corso, per il calciatore in tutte le competizioni nazionali e internazionali. La convocazione in Nazionale avviene nel 2016 dove ha registrato, al momento, sei presenze. Il prossimo impegno è adesso a Parigi (25 ottobre), nell’affascinante Parco dei Principi. Rivivere una serata come queste contro Messi e Mbappé è pura utopia, certo, ma sognare non costa nulla anche perché, a volte, la Champions può essere in grado di regalare delle storie incredibili. La squadra israeliana, al momento, è in lotta per un posto in Europa League, magari facendo un altro sgarro alla Juventus.

Foto: Atzili wikipedia