Gattuso: “Zaccagni? Spero prima di 6 settimane. Tavares? Ho ancora qualche dubbio”

07/11/2026 | 13:10:27

Gennaro Gattuso ha toccato anche i temi legati alla formazione per l’assenza di Zaccagni. “Il capitano è una perdita importante. Ho letto 6 settimane, spero un po’ di meno. Ha preso una vecchietta sul quadricipite. L’edema c’è, la prossima settimana farà nuovi controlli. Pensiamo possano esserci note positive. Tavares ha avuto un problema, ma oggi ha fatto tutto. Domani lo valuteremo, ho ancora qualche dubbio. Gudmundsson non va in Nazionale, abbiamo deciso così, faremo un’amichevole e gli daremo 35-40 minuti, anche lui è sulla giusta strada. Domani Marusic e Rovella sono con noi e siamo molto soddisfatti. La squadra è viva, abbiamo avuto due sedute molto dure ma i calciatori sono pronti”.

Foto: X Lazio