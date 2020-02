Gattuso: “Voglio vedere sempre quest’atteggiamento. C’è da pedalare, non abbiamo fatto nulla”

Rino Gattuso, tecnico del Napoli, è intervenuto così ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria in casa dell’Inter nell’andata della semifinale di Coppa Italia: “Dobbiamo continuare così. Quando giochi con una squadra forte bisogna rispettarla e mettere sempre qualcosa in più. Grandi complimenti ai miei ragazzi, ma voglio vedere sempre quest’atteggiamento. Se giochiamo di reparto bisogna farlo con palla coperta. Se proviamo determinate cose dobbiamo essere bravi a metterle in atto. Nel primo tempo abbiamo palleggiato bene, potevamo affondare di più. Il secondo tempo all’inizio abbiamo sbagliato tanto, loro ci venivano con veemenza addosso. La squadra non ha la possibilità per battagliare per una lunga serie di partite, ma il palleggio ce l’ha. Dobbiamo migliorare sulla fase di non possesso perché secondo me perdiamo le partite per questo motivo qui. Gli alti e bassi? Non possiamo permetterci di sottovalutare nulla. Contro il Lecce abbiamo subito gol con 8-9 giocatori dietro la linea della palla. Ma se sei lì e ti comporti come una sagoma, pensando che il compagno ci mette una pezza… Dobbiamo migliorare quest’aspetto qua. Non possiamo pensare di fare la fase difensiva come la facciamo altrimenti non andiamo da nessuna parte. Insigne? Ha un po’ il ginocchio gonfio, non era a disposizione anche se è venuto in panchina. Anche Koulibaly non si sentiva al 100%. Speriamo di recuperarli perché sono due giocatori importanti. Se faccio un sorriso? Non c’è da sorridere, dobbiamo pedalare. Ancora non abbiamo fatto nulla”, ha chiuso Gattuso.

Foto:Twitter ufficiale Napoli