Gattuso: “Voglio una Nazionale di coraggiosi. Dobbiamo tornare al blocco difensivo che tutti nel mondo temevano”

11/10/2025 | 15:40:04

Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Gennaro Gattuso, ha parlato in esclusiva agli inviati di Rai Radio 1. Queste le sue parole:

“Questa sera voglio una nazionale di coraggiosi, ma i ragazzi devono sapere annusare il pericolo. La qualificazione al Mondiale? Il percorso è lungo, ma dobbiamo ritornare quelli che eravamo prima. Noi eravamo un’eccellenza nella scuola dei portieri, eravamo un’eccellenza nel modo di difendere e cambiando il modo di stare in campo, provando a fare qualcosa di diverso, abbiamo perso questa forza. Dobbiamo ritornare a fare cose che abbiamo smesso di fare. Si giocava di reparto e ora invece si difende in maniera diversa, a campo aperto uno contro uno correndo dei rischi. Dobbiamo ritornare a quella che era la forza azzurra, al blocco difensivo italiano che tutti nel mondo temevano”.

Foto: Instagram Azzurri