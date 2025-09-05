Gattuso: “Vittoria importante, potevamo fare altri gol. A me piace una squadra che lotta su ogni pallone”

05/09/2025 | 22:57:23

Gennaro Gattuso, CT della Nazionale, ha parlato a Rai Sport dopo l’esordio sulla panchina azzurra con il 5-0 all’Estonia.

Queste le sue parole: “Bisogna ringraziare i ragazzi. Nel primo tempo è mancato solo il gol, abbiamo fatto una buonissima partita e potevamo fare altri gol. L’ambiente mi è piaciuto molto, la prima è andata e adesso pensiamo alla seconda che sarà difficile”.

Connessioni ottime tra Kean e Retegui: “I complimenti vanno fatti a tutta la squadra. Quando si alza il livello, giocando in questo modo è difficile ma era giusto provare a mettere una squadra offensiva. La squadra è stata molto brava”.

La squadra ha raccolto subito le sue indicazioni: “Devo ringraziare questo gruppo. Abbiamo un obiettivo, per far tornare l’entusiasmo agli italiani. A me piace una squadra che lotta su ogni pallone, complimenti ai miei ragazzi e adesso testa a lunedì”.

