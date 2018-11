Gattuso, un anno di Milan: è al terzo posto per punti conquistati

Esattamente un anno fa, il 27 novembre 2017, il Milan decideva di cambiare e di dare la svolta per quanto concerne la guida tecnica. Via Vincenzo Montella, dentro Gennaro Gattuso che da un momento all’altro si ritrova costretto a lasciare la formazione Primavera per prendere le redini della prima squadra. Una notizia accolta con entusiasmo da gran parte della tifoseria, ma allo stesso tempo anche con tanto scetticismo. Intanto, a distanza di un anno, i numeri spazzano via ogni perplessità, danno pienamente ragione al club rossonero (scelta della vecchia proprietà cinese avallata anche da Elliott) e premiano l’operato dell’emergente allenatore calabrese. Finora, considerando soltanto il percorso in Serie A, sono 66 i punti conquistati dai rossoneri con Ringhio in panchina. Un bottino invidiabile, degno di nota e che piazza Gattuso al terzo posto di una ipotetica classifica. Chi ha fatto meglio nell’anno solare? Ovviamente soltanto la Juventus con 98 e il Napoli con 82 (dietro il Milan troviamo la Roma con 65, l’Inter con 64, la Lazio con 63 e l’Atalanta con 62). Se tenessimo conto, inoltre, anche del cammino in Europa verrebbero fuori le seguenti statistiche: 51 partite complessive suddivise in 12 sconfitte, 24 vittorie e 15 pareggi. Tutto ciò accompagnato da 74 gol fatti e 56 incassati (forse l’unica vera pecca). Gattuso, dunque, può ritenersi soddisfatto e lo stato di totale emergenza, causato dai numerosi infortuni, dà ulteriore valore ai risultati ottenuti da Romagnoli e compagni. L’obiettivo del tecnico rossonero è ovviamente migliorare il proprio score, con l’auspicio di riuscire a trasformare il sesto posto della scorsa stagione in un quarto (attualmente distante una sola lunghezza) che garantirebbe ai rossoneri l’agognato ritorno in Champions League.

Foto: Milan Twitter