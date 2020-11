Gattuso: “Troppi alti e bassi, non mi è piaciuto l’atteggiamento”

Queste le parole a caldo di Gennaro Gattuso a Sky, dopo la sofferta vittoria del suo Napoli in trasferta a Rijeka:

“Lo sapevamo che ci avrebbero aspettato per poi andare subito in verticale, meritavamo lo 0-2 dopo i primi trenta minuti.

Non esistono partite facili, non lo dico a caso ma perchè è così, loro hanno perso solo al 93′ con la Real Sociedad, noi con l’AZ e con il Sassuolo abbiamo perso, potevamo perdere anche oggi, dobbiamo cambiare qualcosa a livello mentale, tutti questi alti e bassi non vanno affatto bene.

Sapevamo che ci potevano mettere in difficoltà, ma l’atteggiamento non mi è piaciuto per niente, arrivavamo sempre in ritardo sulle seconde palle, loro erano più reattivi, più energici.

Non ce lo possiamo permettere, forse i ragazzi pensavano di venire qui a fare una gita”.