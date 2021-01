Gattuso: “Troppe storielle sul rapporto tra me e la squadra. Ora la Juve”

Rino Gattuso ha commentato su Dazn la netta vittoria del Napoli sulla Fiorentina: “Non è stata una partita facile, ricordo sull’1-0 una gran parata di Ospina e una traversa. La svolta è arrivata sulla grandissima giocata di Insigne, loro hanno perso cattiveria. Stavolta abbiamo buttato dentro tutte le palle-gol create, questa situazione ha fatto la differenza. Ora la Juve, siamo pronti per un’altra grande prestazione. Demme è un giocatore importante per noi, quando è arrivato lo scorso anno ci ha dato subito un grandissimo equilibrio. Sono contento di avere gente come Demme, Lobotka, Zielinski, tutti centrocampisti di qualità. Zielinski può fare tutto, ha grandissima qualità e un buon passo, più lo avvicini agli ultimi venti metri e meglio è per lui. La gara di oggi era importante, ci tenevamo molte. Petagna ha un problema al polpaccio, ha preso una botta, anche la scorsa settimana l’ha presa e ha recuperato in tre giorni. Il mio rapporto con la squadra? Dette tante inesattezze, che la squadra ce l’aveva con me e che io ce l’avevo con la squadra. Purtroppo sì raccontano troppe storielle e a qualcuno piace raccontarle, ma noi dobbiamo accettarle. Per diventare una grande squadra serve un po’ di veleno, la famosa cazzimma, possiamo migliorare e oggi lo abbiamo dimostrato”.

Foto: Twitter Napoli