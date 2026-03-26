Gattuso: “Tonali provai a portarlo con me a Napoli, il Milan fu più bravo”
27/03/2026 | 00:15:38
Gennaro Gattuso ha rivelato un retroscena su Tonali in conferenza stampa: “Conosco la storia, quando andò al Milan mi chiamò per chiedermi se poteva prendere la mia numero 8, una chiamata che mi sorprese. Io ero al Napoli, provai a portarlo da me ma il Milan fu più bravo. Negli anni il rapporto tra noi è proseguito, c’è stata sempre stima reciproca. Sandro è un giocatore completo, io sapevo fare solo una cosa mentre lui sa fare più cose”.
