Gattuso: “Temo l’Atalanta, domani ci vuole l’elmetto. Piatek? Dice solo ‘gol’. Sul rinnovo di Suso…”

Rino Gattuso, tecnico del Milan, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro l’Atalanta. Queste le sue parole: “Domani ci vuole l’elmetto, giochiamo contro una squadra che è una realtà del calcio italiano. Abbinano qualità a grande forza fisica, il fatto che sono venuti a trovarci gli ex compagni è stato positivo. Mi piace lo spirito, i sorrisi ma domani dobbiamo andare a lottare. Queste partite ci devono aiutare a migliorare in termini di esperienza. Domani affrontiamo una squadra che gioca un calcio molto difficile da affrontare, ma per crescere dobbiamo passare da partite così. Piatek? Me lo aspettavo così, non ama tanto parlare. Lo avete constatato anche voi quando è venuto in conferenza, la sua parola è ‘gol’. Tante volte mi dà la sensazione che si stufa di fare riscaldamento, lui vuole giocare. Il capitano? Romagnoli è un capitano molto giovane e penso che stia crescendo molto su questo aspetto. Si fa rispettare, dimostra coerenza. Se dovessimo vincere sarebbe un segnale incredibile, però dopo ne mancano altre 15, la strada è ancora lunga. A livello mentale sarebbe qualcosa di importante per noi. Temo tutto dell’Atalanta, è la verità. Se non sbaglio, loro sui colpi di testa hanno fatto 9 gol, noi solo 1. Capite che a livello fisico perdiamo qualcosa. Rinnovo di Suso? Faccio l’allenatore, non l’agente o il ds. Per quello che mi ha dato, mi dà e mi darà, dico che merita il rinnovo. C’è grande rispetto verso di lui: è stato fermo 25-30 giorni, poi si è rimesso a disposizione ed è tornato un giocatore con una gamba importante”.

Foto: Twitter ufficiale Milan