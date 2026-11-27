Gattuso: “Taylor non sarà della partita, c’è un po’ di edema. Noslin e Zaccagni stanno bene”

27/11/2026 | 12:31:09

Il tecnico ha fatto il punto sulle condizioni degli infortunati alla vigilia di Lazio-Torino. Taylor salterà la gara dopo il problema accusato contro il Lecce, mentre lunedì saranno rivalutate anche le condizioni di Tavares, Sutalo e Marusic. Buone notizie, invece, per Noslin e Zaccagni, come ha detto in conferenza stampa: “Taylor non sarà della partita, ha avuto un problema contro il Lecce, ha fatto la risonanza e c’è un po’ di edema. La ripeterà lunedì, come Tavares, Sutalo e Marusic. Noslin e Zaccagni stanno bene”

foto: x Lazio