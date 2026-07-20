Gattuso: “Tavares mi preoccupa, ha un’infiammazione al ginocchio. Pedraza sembra sia qui da anni”

20/07/2026 | 21:16:27

Il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso ha parlato dopo l’amichevole vinta contro la Primavera: “Se rivediamo la stagione dello scorso anno i tanti meriti sono dell’allenatore e dei giocatori. Per tutto quello che è successo lo scorso anno: ambiente, infortuni, la squadra non si è mai disunita, è sempre stata compatta. Me l’aspettavo, sapevo fosse un gruppo di ragazzi che hanno voglia di lavorare e stanno bene insieme. È normale che su tanti aspetti ci sia da migliorare, ma ero consapevole di trovare un gruppo che aveva una buona mentalità. Bisogna ripartire da questi. Tavares è quello che preoccupa di più, ha un’infiammazione al ginocchio. Gli altri li abbiamo tenuti tranquilli per non rischiare nulla. Siamo contenti per come abbiamo gestito i giocatori con il mio staff e con lo staff medico. Da mercoledì, quando riprendiamo, speriamo di vederne la maggior parte in campo. Artistico? Mi piace, ha spirito. In Serie B ha fatto bene. Mi piace l’umiltà, come lavora. Vediamo. Galassi è 2007, ha margini per migliorare. Deve mettere su gamba. Pedraza? Sembra che sia qui da tanti anni. Già scherza, sta bene coi compagni. Ha un piccolo fastidio muscolare, ma nulla di grave”.

foto x lazio