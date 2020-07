Gattuso su Osimhen: “Quando sarà del Napoli vi dirò cosa mi piace di lui”

Durante la conferenza stampa dopo la sconfitta in casa dell’Atalanta, Rino Gattuso ha parlato anche di Victor Osimhen, ormai promesso sposo del Napoli come vi raccontiamo da tempo. Queste le dichiarazioni del tecnico azzurro: “Osimhen? In questo momento è del Lille, quando sarà del Napoli, se lo sarà, ti dirò cosa mi piace e perché arriva. Per il prossimo anno – ha aggiunto Gattuso – dobbiamo capire chi resterà, se rimarrà il 75-80% di questi giocatori. Ma chi arriverà dovrà dare una marcia in più”.

Foto: Twitter ufficiale Napoli