Il tecnico del Napoli, Gattuso, ha parlato al termine della gara pareggiata contro il Bologna per 1-1. Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN. “Abbiamo fatto peggio rispetto alle ultime 7-8 partite e non va bene. Tra 20 giorni c’è il Barcellona e non posso sentire che questa squadra non ha stimoli. Alla fine anche con il pareggio ci è andata bene. Lozano e Politano? Noi siamo una squadra, non si gioca solo con due elementi. Tutta la squadra è stata al di sotto. Non c’è stato l’atteggiamento, non abbiamo voluto fare fatica“.