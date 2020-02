Gattuso: “Squadra fragile e passiva, perdiamo subito le sicurezze. Milik? C’è il VAR, usiamolo”

Queste le parole di Rino Gattuso, tecnico del Napoli, ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta casalinga contro il Lecce: “I gol si possono sbagliare, poi dopo squadra fragile. Oggi eravamo sempre in tre contro Lapadula e lui la metteva giù e faceva salire il Lecce. In questo momento, anche se non fai gol, deve finire 0-0 invece non riusciamo ad avere cattiveria, c’è troppa passività. Ci metto anche del mio. Quando vuoi provare a vincere provi a fare qualcosa di diverso, metti qualcuno di più offensivo. In questo momento non andiamo con veemenza e organizzazione. In questo momento perdiamo subito le sicurezze, la squadra va in paura. Non c’è cattiveria, non c’è una grande pressione. Puoi anche aspettare, ma quando vanno sul fondo bisogna andare lì con grande veemenza, lavorando di reparto. Si era riacceso l’entusiasmo, ora abbiamo dato un’altra mazzata ai tifosi e a noi stessi. Bisogna giocare per 90 minuti, non solo per 30. Bisogna lavorare sulle due fasi, invece su una delle due facciamo fatica. L’episodio del rigore negato a Milik? Non è corretto parlarne. Non voglio offendere nessuno, è meglio che ne parli il direttore. Se c’è il VAR bisogna andare al VAR, non capisco perché a volte non si va. Si può andare, perdere un minuto in più”, ha chiuso Gattuso.

Foto: Twitter ufficiale Napoli