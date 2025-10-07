Gattuso: “Spero di avere sempre questo entusiasmo. Chiesa non convocato? Vi spiego”

07/10/2025 | 14:39:23

Rino Gattuso ha parlato in conferenza stampa, presentando i prossimi impegni dell’Italia. “Giocheremo le due partite in modo diverso, le scelte sono state fatte. Mi dispiace per i giocatori che si sono infortunati, ma ne sono arrivati altri che ci daranno una mano, Ho visto bene Ahanor e Tressoldi, hanno chance di vestire la maglia azzurra, ne stiamo parlando con il presidente e con Buffon. Milan-Como a Perth? È il calcio moderno, sono cifre importanti e i club ci pensano bene. Non la vedo come una cosa negativa. Sento una grande responsabilità, una cosa che mi sta piacendo molto. Spero di avere sempre questo entusiasmo. La questione Chiesa è semplice: io parlo tanto con i miei giocatori, li stresso tanto. Con Fede ogni settimana c’è una lunga chiacchierata, lui sa ciò che penso, ma bisogna rispettare ciò che un calciatore ti dice. Chiesa non si sente al 100 per cento e vuole essere al 100 per cento”.

Foto: Instagram Azzurri