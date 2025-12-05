Gattuso: “Speriamo di farci trovare pronti. Staccare il pass a marzo sarà fondamentale per il nostro calcio”

05/12/2025 | 18:11:41

Il CT della Nazionale italiana, Gennaro Gattuso, è a Washington per assistere ai sorteggi della Coppa del Mondo, nei quali comparirà anche l’Italia, indicata però come una “X”, dovendo ancora disputare le partite dei playoff. Queste le sue parole:

“Nelle ultime due edizioni non siamo andati al Mondiale, sicuramente avremo grande pressione. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Sappiamo che abbiamo una semifinale, si gioca nei 90 minuti. Speriamo di farci trovare pronti. Staccare il pass a marzo sarà fondamentale per il nostro calcio, per il nostro sistema. Qualche anno fa era impensabile non vedere l’Italia in una fase finale di un Mondiale per due edizioni di fila. Abbiamo una grande responsabilità, dobbiamo fare di tutto per riuscire a giocare questo”.

Foto: Instagram Azzurri