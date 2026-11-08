Gattuso: “Sono soddisfatto per come siamo venuti a giocare a Napoli. Sutalo? Ha sentito tirare il flessore, non andrà in Nazionale”

08/11/2026 | 15:47:02

Il tecnico della Lazio, Gennaro Gattuso, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita pareggiata con il Napoli. Queste le sue parole:

“Sono soddisfatto per come siamo venuti a giocare qua. Abbiamo avuto grandissimo coraggio ad andare sui riferimenti, accettare di lasciare la profondità. Nel primo tempo abbiamo avuto tante ripartenze, loro facevano fatica a rientrare e sistematicamente si trovavano 4-5 giocatori. Le condizioni di Tavares e Sutalo? A Nuno bisogna fare i complimenti per la disposizione che ha dato. Oggi poteva anche non giocare, è stato solo due giorni in allenamento, ma ha stretto i denti. Sutalo ha sentito tirare il flessore, non andrà in nazionale. E vediamo che grado di lesione ha avuto. Gudmundsson a Lecce? Gudmundsson si deve allenare prima. Ora faremo di tutto per metterlo in campo nell’amichevole di sabato prossimo e vediamo”.

Foto: Instagram Lazio