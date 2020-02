Gattuso: “Sono molto preoccupato, affrontiamo un grande allenatore. E su Gaucci…”

Rino Gattuso ha parlato nella consueta conferenza stampa alla vigilia del match contro la Sampdoria di domani sera. Ecco alcuni passaggi delle sue dichiarazioni.

Sull’avversario.

“La Sampdoria da quando è arrivato Ranieri è prima per gol subiti: sarà una gara molto difficile. Difendono bene, lasciano pochi spazi. Sono molto preoccupato, affrontiamo un grande allenatore: ho paura che può incartarmela e l’ho detto anche ai giocatori. Per noi è fondamentale ed ho detto di vedere anche la classifica, se riusciamo a vincere diventa importante per noi, ma ci sarà da battagliare perché è dura affrontarli”.

Sul mercato appena concluso.

“Sono contento, l’ho detto ai dirigenti ed al presidente, la squadra è competitiva. Il presidente fa sempre la battuta della bicicletta, ora pedala, a me piace pedalare.

Petagna? Quando arriverà, ne parleremo. Politano anche lui ha avuto influenza, ma oggi s’è allenato ed è a disposizione. E’ forte, ci darà una grandissima mano: l’anno scorso ci ho sbattuto i denti perché non sono andato in Champions per un punto e lui ha fatto la differenza in quell’Inter”.

Il ricordo di Gaucci.

“Voglio ricordarlo: mi ha aiutato a crescere, mi ha dato tanto e abbraccio tutta la sua famiglia. Riposa in pace, big Luciano”.

Foto: Twitter ufficiale Napoli