Gattuso: “Sognavo un Olimpico con 50-60mila persone”

27/11/2026 | 12:44:23

Gattuso ha presentato in conferenza stampa la sfida contro il Torino, partendo dal ritorno del tifo organizzato allo stadio Olimpico: “È un motivo di orgoglio, ma faccio i complimenti anche a chi è stato presente in casa fino a oggi. Il tifo organizzato è una componente fondamentale, bisogna ringraziarli. È importante. Dobbiamo essere bravi noi con le prestazioni e con il nostro atteggiamento. Sognavo dal primo giorno di vedere un Olimpico con 50-60mila persone. Adesso pensiamo a domani: sarà una partita molto impegnativa. Loro sanno cosa devono fare e quando partono lo fanno forte. Sarà una battaglia”. Il tecnico ha poi parlato di Dele-Bashiru, al quale potrebbe affidare un ruolo importante: “Meritava molto di più di quello che gli ho dato. È migliorato e ha quelle doti che domani possono essere preziose. Spero che possa mettere in campo le sue qualità fisiche e tecnico-tattiche. Ci potrà dare molto”. Sulle scelte in difesa, Gattuso ha anticipato una novità: “Oliver partirà dal primo minuto. Per il resto sto pensando. È normale che quando giochi con un destro e un sinistro puoi pagare qualcosa. È un piccolo problema, ma si può risolvere”. Guardando al Torino, l’allenatore si aspetta una gara complicata, nella quale saranno fondamentali i duelli e le seconde palle: “A livello balistico non hanno solo Simeone, ma anche Adams e altri. Hanno un bagaglio tecnico importante, non soltanto un attaccante. Abbiamo tante partite sporche e sappiamo cosa andiamo ad affrontare domani. Saranno importanti le seconde palle e le transizioni”. Spazio anche a un pensiero per Ignazio Abate, oggi allenatore e avversario: “Sono molto contento perché l’ho preso sotto la mia ala sin da piccolo. C’è un bellissimo rapporto. Qualcosa ha imparato e da parte mia c’è grandissimo orgoglio. Gli auguro il meglio. Ho grandissimi ricordi: lui osservava e faceva copia-incolla. È un piacere vedere com’è cresciuto”. Nonostante l’assenza di Taylor, Gattuso ha escluso un cambio di modulo: “Nessun cambio di modulo. Dopo possiamo pagare qualcosa a livello di palleggio e geometrie. La partita di domani si sposa perfettamente con gli interpreti che abbiamo a disposizione in questo momento. Ci mancherà a livello geometrico, ma metteremo qualcosa in più a livello muscolare e di velocità”. Infine, Gattuso ha commentato la situazione in classifica, invitando a concentrarsi soprattutto sui risultati: “Spero di starci il più a lungo possibile. È riduttivo parlare oggi di classifica. Max Allegri è il numero uno, fa i conti: io sono meno bravo e vivo alla giornata. So solo che domani andremo a fare una partita difficile. Stiamo tutti lì, non puoi sbagliare. Siamo lì con la Roma, per entrambe le tifoserie è incredibile, ma ora dobbiamo pensare a fare risultati e a muovere la classifica. Non possiamo accontentarci perché stanno tutti andando forte”.tecnico della Lazio ha presentato la sfida contro il Torino, soffermandosi sul ritorno del tifo organizzato allo stadio, sulle condizioni degli infortunati e sulle possibili scelte di formazione. Gattuso ha confermato che non ci sarà un cambio di modulo per sopperire all’assenza di Taylor: “Ci mancherà a livello geometrico, ma metteremo qualcosa in più a livello muscolare e di velocità”.

Foto: x Lazio